Mal di schiena, ciclo di incontri alla biblioteca San Giorgio

La biblioteca San Giorgio propone, a partire da giovedì 19 settembre, un ciclo di incontri sul tema Il mal di schiena. Dalla cervicalgia alla lombalgia, passando dalla postura. Introduzione alla problematica, fattori di rischio, prevenzione. Gli appuntamenti, che si terranno sempre alle 17 in sala Bigongiari, sono organizzati in collaborazione con il Centro di Riabilitazione e terapia fisica Kineaia.

Si parte giovedì 19 settembre, parlando di Attività fisica e mal di schiena, a cura di Simone Cristiani e Alessandro Filoni. Verranno indagate le causa, così da poter definire una strategia di intervento.

Il secondo incontro è per giovedì 17 ottobre, su La postura e le sue conseguenze a cura di Giulia Mazzei. A seguire, giovedì 21 novembre, verrà approfondito il tema Cervicalgia: prevenzione e trattamento a cura di Federico Cecchi. In quest'ultimo appuntamento si parlerà di come prevenire questa problematica fisica e di quali esercizi e movimenti possono aiutare ad alleviare il dolore.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. È possibile iscriversi all’intero ciclo o ai singoli incontri. Per partecipare è necessario essere iscritti alla biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 25 iscritti. Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione.

In caso di assenza è necessario avvisare per tempo (telefonicamente o via email).

