San Miniato in lutto, è scomparso il dipendente comunale Nicola Ferro

Una brutta notizia ha colpito il Comune di San Miniato nella giornata di oggi, martedì 17 settembre. Nicola Ferro è venuto a mancare all'età di sessantadue anni e lo stesso Comune lo ha ricordato con una nota commossa. Originario della Campania, ha vissuto per moltissimo tempo in quel di San Miniato, dove per anni ha lavorato come dipendente comunale. La sua principale mansione era quella di giardiniere per l'ente. In molti lo conoscevano e gli hanno rivolto un ultimo saluto sui social network.

"Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale esprimono sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Nicola Ferro, già dipendente del Comune di San Miniato, manifestando alla famiglia vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza" si legge sul profilo Facebook ufficiale del comune.

