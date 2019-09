Nuova rotatoria alla Darsena, chiuse Aurelia e uscita Fi-Pi-Li

Partono domani mercoledì 18 settembre i lavori propedeutici alla realizzazione di una nuova rotatoria sull’Aurelia all’incrocio tra via Ponte a Piglieri via della Darsena. L’intervento prevede domani, dalle 8 alle 18, il restringimento di carreggiata con senso unico alternato, solo in alcune fasi della lavorazione, nel tratto di Aurelia da via Darsena alla rotatoria posta all’intersezione con via di Gargalone, per permettere agli operai di Avr di spostare il pannello a messaggio variabile posto a ingresso della Superstrada Fi-Pi-Li.

I lavori preliminari prevedono poi l’intervento di Euroambiente per la rimozione di tre pini nel punto in cui verrà realizzata la rotatoria. Per permettere lo svolgimento di questo intervento, sabato 21 settembre dalle 13 alle 18 l’Aurelia verrà chiusa nel tratto da Via Darsena alla rotatoria posta all’intersezione con Via di Gargalone e il traffico sarà deviato lungo la via della Darsena, con uscita sulla rotatoria in prossimità del centro commerciale Ikea. Nello svolgimento di questi lavori, sabato sarà chiusa al traffico anche l'uscita della FI-PI-LI di Pisa Aurelia, direzione Autostrada E80.

Lunedì 23 settembre partiranno i lavori per la realizzazione della rotatoria che prevedono modifiche della viabilità soltanto per il traffico che ha origine e destinazione in via della Darsena, mentre l’Aurelia rimarrà aperta regolarmente. Per gli utenti dell’albergo Galilei, degli uffici di Equitalia e per coloro che si devono recare ai cantieri della Darsena Pisana, l’ingresso e l’uscita saranno previsti esclusivamente dal lato sud di via della Darsena, provenendo da via di Grargalone.

I lavori dureranno circa 60 giorni, per un importo di 234mila euro e saranno eseguiti dalla ditta Rosi. La realizzazione della nuova rotatoria, con fondi della Regione Toscana, fa parte del progetto più ampio di fluidificazione del traffico lungo tutto il tratto cittadino dell’Aurelia, con la costruzione di sei rotatorie poste in corrispondenza degli incroci più importanti. Dopo le altre quattro già eseguite (Ikea, via di Gargalone, Cep, via Andrea Pisano), il progetto prevede alla fine la realizzazione della rotatoria con via delle Cascine nel 2020.

