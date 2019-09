Olio contraffatto, il plauso di Coldiretti Firenze alle forze dell'ordine

“Spacciare per olio extravergine di oliva olio di semi di soia addizionato con clorofilla e betacarotene è come trasformare l’acqua in vino, ma non è un miracolo: si tratta di truffa ai danni dei consumatori e dei produttori agricoli. Plaudiamo all’azione delle forze dell’ordine che ha scoperto la frode a cavallo di Toscana e Puglia, tra Firenze e Foggia”.

È il commento di Simone Ciampoli, direttore di Coldiretti Firenze, all’operazione dei Nas di Firenze, denominata ‘Croce e Delizia’, in collaborazione con i colleghi del Nas di Foggia, dei Comandi provinciali di Firenze e Foggia e personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che hanno scoperto una maxi frode alimentare sull'asse Puglia-Toscana.

Le indagini hanno documentato un flusso commerciale di circa 50.000 litri di olio sofisticato, una quantità enorme. “Per produrre un’analoga quantità di olio extravergine di oliva –continua Ciampoli- sarebbero state necessarie diverse migliaia di piante di olivo”. È anche il nostro ambiente a risentire di queste truffe, che si aggiungono alle frodi e contraffazioni con il prodotto straniero spacciato per Made in Italy, tutto a danno di agricoltori e consumatori.

Fonte: Coldiretti Firenze-Prato

Tutte le notizie di Montespertoli