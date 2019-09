Plastic free, bocciata mozione di Montaione nel Cuore: "Amministrazione non gradisce contributi della altre forze politiche"

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 16 settembre 2019, la maggioranza ha clamorosamente e inspiegabilmente respinto la mozione proposta dal gruppo di opposizione Montaione nel Cuore (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) inerente alla limitazione della plastica monouso.

Il gruppo consiliare Montaione Nel Cuore, recependo l’invito del Ministero dell’Ambiente che si è appellato alle istituzioni ed agli enti locali di ogni ordine e grado affinché facessero proprio l’impegno a non utilizzare più materiale plastico e in particolare gli articoli monouso nei propri locali e a sensibilizzare la cittadinanza su un tema così importante come la salvaguardia dell’ambiente, sperava che la propria richiesta potesse trovare accoglimento da parte dell’Amministrazione del Comune di Montaione. L’Amministrazione ha invece deciso di tradire quella che la stessa opposizione ha riconosciuto essere una delle storiche caratteristiche delle amministrazioni montaionesi del passato, l’attenzione ai temi ecologicamente sensibili.

“Proponendo niente più di quello che già altri enti hanno adottato – dichiarano i consiglieri di opposizione Rossi, Romano, Ciulli e Barberi - né più di quello che altri Comuni della provincia di Firenze (con voto unanime dei Consigli Comunali) hanno deliberato, Montaione nel Cuore ha richiesto l’impegno del Comune di Montaione a prevedere di eliminare l’utilizzo del materiale plastico monouso negli edifici di propria competenza e nello svolgimento delle proprie attività e funzioni. La nostra proposta mirava, tra le altre cose, ad avviare anche processi di informazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e agli operatori commerciali”.

“L’ambizioso obiettivo di una Montaione come “Comune plastic free” nella proposta di Montaione nel Cuore - aggiunge il capogruppo Leonardo Rossi - coinvolgeva anche l’organizzazione delle principali sagre ed eventi nel Comune di Montaione, in modo da far sì che anche a Montaione, come avviene ormai in diverse parti d’Italia, fosse favorito l’utilizzo di materiali riutilizzabili o biodegradabili nella somministrazione di cibi e bevande.”

“L’opera di contorsionismo retorico del gruppo di maggioranza, nel tentativo di giustificare un voto contrario francamente poco comprensibile, non ha certo spiegato bene quali siano le vere ragioni di una simile chiusura nei confronti delle proposte del gruppo di opposizione, pronto sul tema anche a venire incontro ad eventuali emendamenti da parte di Vivere Montaione, che invece si è chiuso in una pregiudizievole supponenza.

Le reali motivazioni del voto contrario paiono dunque essere - concludono i consiglieri di opposizione - una volontà di esclusività su certi temi da parte dell’Amministrazione, che non gradisce il contributo delle altre forze politiche, oppure una sostanziale mancanza di coraggio. Pavidità che non si addice certo ad un periodo come quello che viviamo, che su certi temi richiede scelte forti e radicali. ”

MONTAIONE NEL CUORE

Montaione nel Cuore

Tutte le notizie di Montaione