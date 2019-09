Rifiuti Zero, Rossano Ercolini presenta il suo libro a Montelupo

"La notizia positiva è che l’uomo può decidere se essere il problema". Rossano Ercolini è convinto che, malgrado la situazione sia grave, si possa ancora fare molto per la tutela dell’ambiente e lo racconta nel suo libro “Rifiuti Zero”.

Tutti noi abbiamo un’idea sbagliata dei rifiuti in Italia. Se pensiamo alle immagini dei cassonetti incendiati, degli scioperi dei netturbini che lasciano le strade sommerse di sacchi, se pensiamo alla tragedia della Terra dei fuochi e delle discariche fuori legge sparse in tutto il Paese dovremmo disperarci.

Ma in realtà noi italiani siamo migliori di quello che crediamo... e ci raccontiamo. Lo dimostra la realtà di Rifiuti Zero, movimento civico e filosofia di vita che nasce da una realtà internazionale ma di cui Rossano Ercolini è il principale artefice in Italia.

Grazie a uno sforzo «dal basso» di molte associazioni, il nostro Paese ha raggiunto un livello di raccolta differenziata superiore a quella di Inghilterra, Francia, e persino Danimarca e Olanda.

Quindi si può vivere senza mandare tonnellate di rifiuti in inceneritori o in discarica, azzerando l’inquinamento che da essi deriva e non immettendo microplastiche nei mari? La risposta è sì, e questo libro ci indica un modello in dieci passi: dalla corretta raccolta

differenziata porta a porta, al compostaggio che trasforma in fertilizzante il nostro umido, dal riciclo dei materiali al dare una seconda vita a molti nostri oggetti ed elettrodomestici, da una bolletta che premi con incentivi i cittadini virtuosi a una accorta politica degli imballaggi che li riduca all’origine o li renda compostabili.

Questa rivoluzione silenziosa è già in atto. Va verso un nuovo mondo pulito, e dipende da una nuova collaborazione responsabile e lungimirante fra cittadini, istituzioni e produttori. Perché mai come nel caso dei rifiuti, si può dire che il futuro del mondo è nelle nostre mani.

Tutti questi aspetti saranno approfonditi con Rossano Ercolini giovedì 19 settembre al MMAB e la presentazione sarà preceduta da una performance a tema a cura di Enars Dans School e da un aperitivo a KM 0 a cura dell’associazione PAI.

Il programma della serata prevede

Ore 19.00 | Performance “Plastic or Placet” a cura di Enars Dans School, con al coreografia di Camilla Baccini e la direzione artistica di Barbara Mensi.

Ore 19.30 | Aperitivo a Km 0 a cura dell’associazione PAI. Costo

Ore 21.15 | Presentazione del libro “Rifiuti Zero” ed. Baldini e Castoldi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino