Ruba in casa e si finge amica di un inquilino, 14enne denunciata a Firenze

Una 14enne è stata sorpresa dal proprietario di un appartamento mentre lo stava derubando. La ragazzina ha forzato la serratura della porta d'ingresso usando un cacciavite. La 14enne è stata denunciata dalla polizia.

L'episodio è accaduto in via del Rosso Fiorentino. Una volta scoperta, la ragazzina ha provato a scappare e ha raccontato al proprietario dell'appartamento di essere un'amica del suo coinquilino. Ora è stata affidata a un centro di accoglienza per minori. Dalle prime informazioni, sembra che la ragazzina abbia agito con due complici che però sarebbero riuscite a scappare portando via alcuni oggetti trovati nella casa, tra cui un orologio.

