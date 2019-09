Da Salvagnoli a Carducci: percorso di musica-poesia a Empoli

L'Associazione Turistica Pro Empoli in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni invita i Soci e gli Amici alla conferenza di Franca Bellucci

"Da Salvagnoli a Carducci, un percorso di musica-poesia".

Contrappunto musicale in due parti a cura del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Leonardo Ricciarelli, pianoforte e Chiara Pieretti soprano

Mercoledì 25 settembre ore 17,00, Salone del MuVe via Ridolfi, 50 Empoli