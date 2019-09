Stigma ed esclusione sociale, nei sotterranei delle Mura in scena 'Di Pelo Rosso'

Riflettere, attraverso l’arte, sul significato del “marchio”, dello stigma sociale che porta all’esclusione, alla condanna, alla deformazione dell’offeso, oltre che della realtà.

Nasce con questo obiettivo la rappresentazione drammaturgica “Di Pelo Rosso – Primo studio”: un lavoro di studio in divenire realizzato, appunto, della compagnia “TeatroInBìLiKo”; che a tal fine ha deciso di avviare una personale rielaborazione del testo “Pel di Carota” di Jules Renard.

Lo spettacolo andrà in scena domenica prossima, 22 settembre, alle ore 21, nella suggestiva location dei sotterranei del baluardo San Regolo delle Mura, con ingresso dall’Orto Botanico. L’ingresso è gratuito: i posti sono però limitati (50 spettatori), per cui è obbligatorio prenotarsi inviando una email a teatroinbiliko@hotmail.it indicando il nome dei partecipanti entro sabato 22 settembre 2019.

L’iniziativa è organizzata col patrocinio del Comune di Lucca, e in particolare della delega ai diritti.

TeatroInBìLiKo, coordinato da Stefano Gazzarrini, nasce nel settembre del 1992 a Cascina (Pisa); ha residenza presso il Teatro di via Verdi a Vicopisano. Oltre alla produzione di spettacoli, cura, come Associazione InBìLiKo, attività di animazione, aggiornamento, formazione, organizzando seminari e laboratori, in stretta collaborazione con le varie istituzioni del territorio (scuola, museo, enti pubblici). Per un ventennio ha diretto le attività di vari laboratori teatrali studenteschi, allestendo molti spettacoli.

