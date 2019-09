Tau Calcio Altopascio in festa: tutti i membri della società brindano alla nuova stagione

È iniziata alla grande la stagione sportiva 2019/2020 del Tau Calcio Altopascio, protagonista sabato 14 settembre di Tau On Stars, la grande festa amaranto organizzata in occasione della Festa del pane per celebrare tutti i membri della società, dai dirigenti ai più piccoli atleti.

Come ogni anno, quindi, sono state presentate le squadre e gli staff impegnati nella prossima stagione sportiva: un'occasione per conoscere i nuovi arrivi, sostenere la società e festeggiare insieme. Un'occasione, ancora, per confermare il forte legame tra società sportiva e comunità altopascese, suggellato anche dalla consegna da parte del sindaco Sara D'Ambrosio alla dirigenza Tau di un pallone d'oro. In cambio, Casa Tau ha donato al primo cittadino l'abbonamento onorario per seguire da vicino le partite dell'Eccellenza e del settore giovanile.

Una società in costante crescita, dunque, come dimostra anche il numero degli atleti e delle famiglie che gira intorno al Tau. «La società cresce ogni giorno un po' di più - spiega Antonello Semplicioni, presidente Tau -: siamo impegnati su tanti fronti, ci sono progetti innovativi che vogliamo far partire. Siamo in una fase di studio e di progettazione anche per quanto riguarda le strutture di Altopascio e Badia Pozzeveri».

Una serata di festa, quindi, che ha visto sfilare in centro ad Altopascio le numerose sfaccettature del mondo Tau. Tanti i nuovi acquisti e altrettante conferme per una società in continua espansione. Sul palco, infatti, sono passati gli atleti dell'Academy Tau di Badia Pozzeveri, dal 2006 al 2015, e della Lucca Academy Tau dal 2010 al 2014. Spazio anche ai piccolissimi della Scuola Calcio Inter dal 2011 al 2014 e ai Centro di Formazione Inter, anni dal 2003 al 2011. E ancora, tappeto rosso, anzi amaranto, per Tau Amatori, Tau Academy, impegnata nella terza categoria ed evoluzione naturale di Academy Tau Badia Pozzeveri, e per la Prima squadra, che milita quest'anno per la prima volta nel campionato di Eccellenza.

