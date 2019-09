Trovato con 370 grammi di cocaina, arrestato 32enne

Un 32enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga a Arezzo. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 370 grammi di cocaina, suddivisa in sette involucri. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare anche della marijuana, un bilancino di precisione e circa 1.500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che l'uomo - di origini albanesi - è rientrato illegalmente in Italia, nel 2018 era stato espulso. L'arrestato è ora alla casa circondariale di Arezzo.

