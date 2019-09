Vendemmia 2019: Per Toscana Igt ottime aspettative su quantità e qualità

Sono iniziate da alcuni giorni in tutta la regione le operazioni per la vendemmia 2019 del Toscana IGT. Le prime indicazioni sono confortanti per la quantità e ottimistiche le valutazioni della qualità.

Il vino Toscana IGT può essere prodotto in tutte e dieci le province della regione e in ottanta tipologie tra Rosso, Bianco, Rosato e Passito. La vendemmia è iniziata nell’ultima settimana di Agosto con le varietà bianche e precoci nella zona della Maremma e probabilmente si protrarrà fino alla prima decade di ottobre per le zone più centrali e con le uve per le tipologie Vendemmia Tardiva.

L’andamento climatico dell’annata 2019 è stato molto variabile ma abbastanza uniforme su tutto il territorio dove si produce il Toscana IGT. In sintesi abbiamo avuto un significativo anticipo del periodo vegetativo iniziato già a marzo, una successiva fase fredda e piovosa della tarda primavera ed una estate con poche precipitazioni. Da maggio ad agosto ci sono stati alcuni periodi, anche piuttosto lunghi (7 -10 GG), con temperature molto elevate e al di sopra delle medie dei periodi. I vigneti comunque hanno ben reagito e sono arrivati al momento della raccolta in ottime condizioni fisiologiche.

Per quanto riguarda la qualità, dopo la fase primaverile nella quale i produttori hanno avuto qualche preoccupazione, il buon andamento meteorologico del periodo estivo ha permesso di avere delle uve molto sane, con una buona maturità tecnologica e con sviluppo della fase di maturazione adeguato per l’ottenimento di tutte le tipologie del vino Toscana IGT.

L’esito dal punto di vista quantitativo dell’annata 2019 deriva dall’andamento descritto e pertanto il vino Toscana IGT dovrebbe essere leggermente superiore alle produzioni dello scorso anno.

Il presidente del Consorzio Vino Toscana Cesare Cecchi si è detto ottimista per la vendemmia 2019 e ha commentato che “Come ogni anno c’è grande eccitazione nelle campagne toscane per la fase vendemmiale che è il momento più importante dell’anno per le aziende; la produzione del vino Toscana IGT è impegnativa date le numerose varietà impiantate e le diverse caratteristiche territoriali che costringono i produttori ad affrontare la vendemmia con molta attenzione. Auguro a tutti che con la vendemmia 2019 si possano ottenere ottime qualità da ogni tipologia del vino Toscana IGT, denominazione molto importante nel panorama della produzione vitivinicola nazionale”.

I NUMERI DEL VINO TOSCANA IGT (media degli ultimi cinque anni)

Superficie di vigneto= Ha 12.400

Produzione annua= Hl. 642.000

Produttori imbottigliatori= N. 1.770

Bottiglie prodotte all’anno= N. 76.000.000

Valore della produzione= € 380.000.000

Fonte: Consorzio vino Toscana

