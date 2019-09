Ventidue dosi di cocaina in casa, arrestato cinquantenne

Un cinquantenne è stato arrestato per detenzione e spaccio di cocaina a Pisa. L'uomo, di origini tunisine, è stato messo in manette dalla polizia dopo esser stato trovato in possesso di ventidue dosi di stupefacente e di circa diecimila euro in contanti nella sua abitazione in zona Cisanello.

Gli agenti lo seguivano da tempo, ma sono entrati in azione nelle ultime ore. Hanno fermato il 50enne, già noto per i suoi precedenti, e perquisito l'abitazione. In un cofanetto sotto il divano sono stati trovati hashish, marijuana e soprattutto cocaina. Poco lontano aveva anche altri grammi di cocaina, che, tagliata, avrebbe fruttato circa quattromila euro.

All’interno della casa i poliziotti hanno rintracciato anche una piccola area dedicata a laboratorio per il confezionamento della sostanza, Infatti in un angolo del salone, al di sopra di un tavolino da tè, gli agenti hanno trovato e sequestrato una bilancia di precisione in microgrammi digitale, utilizzata dal pusher per il confezionamento delle dosi, ancora sporca di cocaina e numerosi involucri ritagliati pronti ad ospitare al loro interno la sostanza.

Tutte le notizie di Pisa