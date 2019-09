'Walk for women', trekking urbano per sole donne lungo le vie di Firenze

È in programma a Firenze per venerdì 4 ottobre la “Walk for women”, una passeggiata di circa 5 km per sole donne, con partenza e arrivo da Piazzale Poggi. L’iniziativa sarà uno degli eventi inaugurali del festival “L’eredità delle donne”, che dal 4 al 6 ottobre celebrerà con una serie di incontri, nel capoluogo toscano, il contributo del genio femminile alla società e alla cultura del nostro secolo.

Il trekking urbano partirà alle 18 da Piazzale Poggi per proseguire verso Piazzale Michelangelo, dove ci sarà una prima sosta panoramica in compagnia di una guida turistica che illustrerà curiosità e aneddoti sulla storia di Firenze. Da lì ci si incamminerà verso Ponte Vecchio per tornare infine al punto di partenza.

La manifestazione è organizzata dall’asd Runners e Benessere con l’obiettivo di incoraggiare le donne a praticare una sana e regolare attività fisica e a condividere dei momenti di spensieratezza dopo una giornata di lavoro e di impegni.

Il costo di partecipazione è di 10 euro (comprensivo del libro "Donne e corsa" e gadget vari), direttamente sul posto il giorno dell’evento o con preiscrizione via mail a redazione@runners.it o telefonica al 331.1091636.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze