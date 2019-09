Weekend green a San Casciano: cittadini, associazioni e studenti per lo stop ai rifiuti abbandonati

Puliamo San Casciano dal degrado e dai rifiuti abbandonati. Ancora una volta è la volontà di difendere l’ambiente e aver cura del luogo in cui si vive a motivare decine di volontari, tra famiglie e associazioni del territorio, nel rimuovere insieme i rifiuti dalle aree più frequentate. Un’azione concreta, tesa a coinvolgere genitori, studenti e cittadini di ogni età, con la quale la giunta Ciappi non fa mancare la propria adesione all’appello che ogni anno Legambiente rivolge a tutte le città italiane. L’iniziativa di volontariato e di educazione ambientale diventerà per San Casciano una giornata di pulizia straordinaria, in programma sabato 21 settembre alle ore 10, organizzata su impulso dell’assessore all’Ambiente Consuelo Cavallini.

Le azioni dei volontari, dotati di sacchetti, guanti e ramazza, in collaborazione con il gestore dei rifiuti Alia, si concentreranno nell’area verde sottostante il Piazzone (piazza della Repubblica). “Investiamo sul valore collettivo delle buone pratiche che possono avere un’importante valenza sociale, oltre che ambientale – dichiara l’assessore Cavallini – ritrovarsi e agire personalmente per salvaguardare il luogo in cui si vive significa non solo prendere coscienza della necessità di ‘salvare’ il pianeta attraverso il contributo e il senso di responsabilità di ciascuno di noi, ma condividere una filosofia di vita, educare al decoro e al rispetto del patrimonio pubblico, costruire relazioni di comunità”.

L’area presa in esame è una delle più frequentate del capoluogo. Piazza della Repubblica, e con essa la terrazza panoramica, la zona ribattezzata dai sancascianesi “Puntone”, che si affaccia su uno straordinario scorcio delle colline chiantigiane, ospita i giardini pubblici dove ogni giorno si ritrovano centinaia di bambini, ragazzi, famiglie, anziani. La scarpata di campagna che scende lungo la collina, al di là del punto panoramico, è spesso preso di mira da chi non rispetta le regole e sottovaluta l’importanza della singola azione ai fini della tutela del bene ambientale. “L’impegno collettivo è ciò che può garantire un mondo migliore, più pulito e bello – aggiunge l’assessore – ognuno deve fare la propria parte e in questo senso la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e i cittadini è fondamentale per mettere all’angolo gli incivili e sensibilizzare la comunità alla cultura della sostenibilità, in ogni aspetto, così da assicurare spazi decorosi e fruibili. Rivolgo un invito speciale alla Consulta dei giovani che può iniziare in questa occasione a rendere concreta la propria idea di cittadinanza attiva”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

