YouLab Pistoia: consegna dei diplomi del campus estivo 2019 alla biblioteca San Giorgio

Tantissimi bambini con le loro famiglie hanno partecipato nei giorni scorsi, alla biblioteca San Giorgio, alla cerimonia di consegna dei diplomi di partecipazione ai campus estivi di YouLab Pistoia. Alla presenza dell'assessore Margherita Semplici, di Beth Poisson (Ministro Consigliere per la Stampa e gli Affari culturali dell’Ambasciata USA in Italia) e di Anne Johnson (responsabile degli Affari culturali per l’Europa Meridionale del governo americano), i bambini hanno ricevuto il diploma e un piccolo omaggio della biblioteca, per ricordare la loro partecipazione a una delle iniziative più apprezzate tra quelle organizzate dall'American Corner ospitato dalla biblioteca San Giorgio. Il progetto è finanziato dal Governo degli Stati Uniti, nel quadro delle iniziative di “diplomazia pubblica”, volte a valorizzare le relazioni tra la popolazione americana e il resto del mondo.

Un caso particolare dell’importanza che può avere un’esperienza del genere è stato testimoniato da Lorenzo Della Rosa, un giovane che nel 2012 è rimasto affascinato dalla prima stampante 3D in uso nello spazio YouLab. Quel piccolo scienziato, ora studente del Liceo scientifico, ha già costruito una sua stampante 3D e, in occasione della cerimonia di quest'anno, è intervenuto per ringraziare YouLab e spronare gli altri giovanissimi a coltivare con impegno e curiosità le proprie passioni.

Un ringraziamento particolare è stato riservato ai giovani studenti dell’ITI Niccolò Maestripieri, Caterina Niccolai e Niccolò Pratesi, che hanno supportato i bibliotecari della San Giorgio in questa edizione, mettendo a disposizione una parte del loro tempo e delle loro abilità informatiche, per rafforzare le proprie competenze di cittadinanza attiva e motivare i più piccoli a esprimere le proprie capacità creative.

YouLab Pistoia è nato con lo scopo di creare un centro di innovazione digitale aperto al pubblico, nel quale soprattutto i ragazzi e i giovani possano utilizzare una ricca dotazione di strumentazione audio-video e informatica per apprendere e maturare nuove competenze. L’obiettivo è anche quello di diminuire l’analfabetismo tecnologico nella popolazione adulta e accrescere la cittadinanza digitale consapevole.

In questo ambito, la biblioteca San Giorgio organizza da alcuni anni campus estivi e invernali, ovvero giornate di full-immersion nella tecnologia per bambini da 6 a 14 anni, che hanno così l’opportunità di sperimentare l’uso delle nuove tecnologie, dai primi rudimenti della programmazione informatica alla robotica, dall’uso della stampante 3D all’impiego del kit Arduino con cui inventare oggetti nuove.

