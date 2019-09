Zampa di cinghiale scuoiata, segnalati lupi a Vitolini

Un lettore di gonews.it ha contattato la Redazione per segnalare la presenza di tracce lasciate, a suo avviso, da un lupo, in località Vitolini a Vinci. A corredo della segnalazione, le foto in cui si vede il resto di un arto di un animale, con ogni probabilità un cinghiale.

"Questo ritrovamento- scrive il nostro lettore- è la prova tangibile della presenza di animali selvaggi tanto forti da poter cacciare e spellare una zampa di cinghiale.

Questa segnalazione viene fatta nella speranza che ci si adoperi per verificare la presenza e diffusioni di animali potenzialmente pericolosi nei nostri territori e conseguentemente adoperarsi con strategie per allontanarli dalle abitazioni, perché questo ritrovamento è stato fatto a poche centinaia di metri dalle abitazioni del paese".

