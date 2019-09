'70 giorni dopo', mostra fotografica di Fabio Bacci: reportage sulla rinascita del Monte Pisano dopo l'incendio

In occasione dell'anniversario dell'incendio sul Monte Pisano, lo Studio Fotografico Bacci, in Via del Pretorio 27 a Vicopisano, nel cuore del borgo, apre al pubblico con la mostra "70 giorni dopo", dal 19 al 24 settembre. Si tratta di un emozionante reportage fotografico dal drone sulla rinascita e sulle ferite del Monte, da una prospettiva di 70 metri di altezza, settanta giorni dopo il secondo tragico evento che nel febbraio 2019 ha colpito il nostro patrimonio naturalistico, sul versante di Vicopisano.

La mostra, che sarà inaugurata giovedì 19 alle 17.30 e resterà aperta fino al 24 settembre, dalle 15.00 alle 19.00, con ingresso gratuito, rientra tra le iniziative "Monte Pisano, un anno dopo", organizzate dal Comune Di Calci e dal Comune di Vicopisano a 12 mesi dal primo incendio del Monte, il 24, 25 e 26 settembre 2018.

Fabio Bacci è fotografo professionista da oltre dieci anni. La sua attività professionale si è specializzata nel settore moda e design. Alle attività svolte con i privati si aggiungono quelle con le istituzioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico. Porta avanti, nella sua ricerca, progetti legati alla memoria, di luoghi e persone, utilizzando varie tecniche, dalla fotografia analogica alla pittura digitale. Collabora come docente ai corsi di Fotografando a Montopoli. Ha realizzato nel corso degli anni foto di scena per videoclip, cortometraggi e documentari.

E' stato premiato per la miglior foto di scena al concorso nazionale CliCiak 2015 sezione in bianco e nero con “Fino a qui tutto bene” di Roan Johnson.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vicopisano