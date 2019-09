'Alberghi in ballo', la notte bianca contro la crisi nelle strutture turistiche a Pescia

Si chiama “Alberghi in ballo” ed è la notte bianca organizzata per aiutare le attività produttive della frazione che vivono una fase molto critica a causa della chiusura del ponte, arteria di collegamento della Valdinievole che in condizioni normali veniva percorsa da circa 500 veicoli all’ora di media.

L’amministrazione comunale di Pescia ha più volte richiamato l’attenzione sulla solidarietà verso le attività che stanno soffrendo per la chiusura e per questo motivo ha organizzato, insieme all’associazione Società Operaia Agricola di Alberghi e la MaMo Eventi, questa manifestazione che comprende 5 palchi con musica varia, 11 ristoranti che offriranno menu diversi, street food locale, un mercatino con prodotti tipici locali, 6 bar disseminati nell’intera area, con spettacoli fissi e itineranti, alcuni dei quali dedicati ai bambini e alle famiglie, ma anche street band e drag queen. Tutte le attività presenti non sosterranno costi di partecipazione, per precisa volontà dell’amministrazione comunale.

L’evento si svolgerà dalle 18,30 fino a notte inoltrata di sabato 21 Settembre 2019 in via Francesca, via Zei e via degli Alberghi, compresa l’area commerciale di via Salvo D’Acquisto, con ingresso libero e adeguati servizi, compresi i parcheggi, sempre gratuiti.

Spazio anche per lo sport con la presenza di alcune società attive sul territorio che presenteranno le loro attività e le faranno provare ai presenti. Sono disponibili, online sul sito di MaMo Eventi e lo saranno anche durante la serata, le magliette realizzate per l’occasione, il cui ricavato sarà donato alla Società Operaia Agricola Alberghi per l’acquisto di un defibrillatore da installare nella zona .

“In tempi brevi abbiamo organizzato una manifestazione che si preannuncia molto divertente e solidale- hanno dichiarato il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori- grazie anche alla grande disponibilità dei partecipanti e degli sponsor che ci hanno permesso di mettere insieme molte attrazioni e tante opportunità per una zona che per una notte potrà dimenticare questo brutto momento e offrire il meglio di se per un evento che sarà certamente divertente e coinvolgente. Invitiamo tutti a venire perché, oltre alla solidarietà, ci sono tanti buoni motivi per essere presenti”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio stampa

