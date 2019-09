Ambiente e educazione, a Fucecchio torna 'Puliamo il mondo'

Il rispetto per l’ambiente e le azioni per garantire un futuro al nostro pianeta sono temi all’ordine del giorno negli ultimi anni. Il Comune di Fucecchio da tantissimo tempo è impegnato in azioni di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e negli ultimi anni ha rafforzato questo messaggio cercando di coinvolgere sempre più anche il mondo delle associazioni, delle scuole e delle contrade. E proprie queste tre realtà saranno protagoniste, insieme all’amministrazione comunale, dell’edizione 2019 di ‘Puliamo il mondo’, l’evento internazionale che in Italia è promosso da Legambiente.

Nel week end tanti volontari, armati di sacchi e guanti, provvederanno a ripulire varie aree del capoluogo e delle frazioni. Si inizierà venerdì 20 settembre con le scuole: quest’anno saranno protagoniste le classi quinte delle elementari di Ponte a Cappiano, Querce e Galleno che con 53 bambini e i loro insegnanti apriranno la tre giorni sul territorio comunale (ogni anno partecipano scuole diverse a rotazione). Sabato 21 e domenica 22 invece interverranno associazioni e contrade che dalle 9 alle 12 saranno impegnate con i loro volontari in varie zone del capoluogo e delle frazioni.

Per conoscere nel dettaglio le associazioni coinvolte e le aree interessate dalla pulizia si può consultare il sito www.comune.fucecchio.fi.it (l'elenco sarà disponibile da giovedì 19 settembre). I cittadini che intendono partecipare troveranno le informazioni su luoghi e orari per unirsi ai volontari delle associazioni.

Un luogo dove sicuramente alcuni volontari saranno impegnati sono i boschi delle Cerbaie.

“Saremo anche lungo le strade e i sentieri dove si sono verificati episodi di spaccio delle droga – spiega l’assessore all’ambiente Valentina Russoniello-. La presenza dei volontari e dell’amministrazione comunale vuol essere un segnale chiaro: intendiamo riprenderci i nostri boschi e toglierli agli spacciatori. La droga è il primo rifiuto da eliminare”.

Quest’anno, oltretutto, Puliamo il Mondo si svolge nella stessa data, il 21 settembre, nella quale nel mondo si celebra la Giornata internazionale della Pace, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981.

“Rispettare il nostro pianeta – dice l’assessore Emiliano Lazzeretti (che tra le varie deleghe ha anche quella all’educazione alla pace) – è un modo per favorire la pace. Un pianeta che non si preoccupa del proprio futuro, delle deforestazioni, della sempre più devastante siccità che in Africa causa carestie e quindi esodi di massa e morte, difficilmente potrà avere un futuro di pace. Educare alla pace vuol dire anche educare al rispetto della natura”.

