Ambiente, parere favorevole sul regolamento in materia di VIA

Con il voto favorevole dei commissari del Pd, quello contrario di Sì-Toscana a Sinistra e l’astensione di Lega e M5S la commissione Ambiente, presieduta da Stefano Baccelli (Pd), ha espresso parere favorevole sul Regolamento regionale che individua le disposizioni attuative dell’articolo 65 della legge regionale 10/2010, per l’organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e quelle per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale.

Il consigliere Tommaso Fattori (Sì-Toscana a Sinistra) ha annunciato il proprio voto contrario perché “negli articoli dal 2 al 7 vengono meno alcune garanzie importanti”. Il consigliere Giacomo Giannarelli (M5S) aveva proposto un emendamento per rendere stringente “l’espressione, da parte della Giunta, della motivazione della sua decisione finale”. Tale richiesta non è stata accolta, perché, come ha ricordato il presidente Baccelli “la commissione non ha facoltà emendative quando è chiamata a esprimere pareri”.

Fonte: Giunta Regionale

