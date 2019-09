Arbitri Uisp Empoli Valdelsa pronti a debuttare in campionato

Il prossimo weekend del 21-22 settembre coincide con la prima giornata del campionato di calcio a 11 del Comitato Uisp Empoli Valdelsa e anche gli arbitri si preparano al fischio d'inizio dei tornei. Nei giorni scorsi si è svolto, presso il Circolo ARCI di Ponte a Elsa, il raduno del settore tecnico arbitrale Uisp nel quale sono state analizzate le novità regolamentari introdotte, alla presenza di Roberto Cellai, responsabile SdA Calcio Uisp Empoli Valdelsa, Federico Cocchini, designatore arbitrale e responsabile calcio Uisp regionale e di Fortunato Piccirilli, coordinatore del settore tecnico arbitrale. Alla riunione tecnica hanno partecipato 35 arbitri e 4 osservatori, espressione di un settore che sta suscitando un crescente interessante tra i più giovani.

Nell'ultimo triennio sono infatti usciti dal corso arbitri organizzato dalla Uisp Empoli Valdelsa, 9 nuove figure arbitrali, alcune di esse in età molto verde. Segno di un'età media dei direttori di gara del calcio amatoriale che si sta sensibilmente abbassando, favorendo un importante ricambio generazionale. Nel corso del raduno di Ponte a Elsa, che ha fatto seguito ad alcune sedute atletiche svoltesi precedentemente nell'impianto sportivo samminiatese di Fontevivo, particolare attenzione è stata rivolta agli episodi legati ai falli di mano in area di rigore, anche attraverso l'analisi di alcuni errori verificatisi nel corso delle prime giornate del campionato di serie A.

Altre situazioni di gioco approfondite sono state quelle connesse alle rimesse dal fondo, con il pallone che, prima di essere giocato, deve necessariamente uscire dall'area di rigore, e il caso della sfera che colpisce accidentalmente l'arbitro: l'azione proseguirà senza interruzioni. Al centro della discussione la necessaria comunicazione tra arbitri e atleti, unitamente a quella tutta "interna" alla terna arbitrale, sempre più importante in rapporto all'aumento esponenziale delle gare programmate in notturna.

Intanto anche il corso arbitri organizzato dalla Uisp Empoli Valdelsa prende forma. L'inizio del corso è previsto per il prossimo 21 ottobre 2019. Potranno partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno d'età. Chi supererà l'esame finale, riceverà gratuitamente l'abbigliamento e gli strumenti tecnici. Per informazioni basta chiamare il comitato Uisp di Via XI Febbraio a Empoli allo 0571/711533, oppure scrivere a: segreteria.calcio.empolivaldelsa@uisp.it.

Fonte: Ufficio Stampa Calcio UISP Empolese – Valdelsa

