Arci Empolese Valdelsa, al via il tesseramento con un occhio a Mediterranea

Il 1° ottobre segna da qualche anno l'inizio della nuova stagione di tesseramento Arci: dal 1° ottobre prossimo fino al 30 settembre 2020 potremo rinnovare o fare per la prima volta la tessera che ci rende soci e parte della grande famiglia dell'associazione. La tessera, che quest'anno porta le illustrazioni della famosa vignettista ElleKappa e il motto “Insieme, per passione”, è il primo e più importante gesto per promuovere socialità, cultura e aggregazione nella propria comunità e soprattutto per schierarsi a favore dei valori che tradizionalmente rappresentano l'ArcI: antifascismo, uguaglianza,solidarietà. La Riforma del terzo settore ha portato e sta portando cambiamenti importanti per le associazioni, e quindi anche per noi: dalla modifica del nostro nome, oggi Arci Comitato territoriale Empolese Valdelsa APS (dove la siglia APS sta per Associazione di Promozione Sociale), alla scelta di cogliere questa occasione per avviare un percorso di riflessione volto a ridefinire ruoli e struttura degli organi dirigenti della nostra associazione, per il quale ci aspetta un congresso straordinario, che auspichiamo possa coinvolgere il maggior numero possibile di realtà e soci. Diventa quindi ancora più importante quest'anno sostenere il cambiamento e far sì che questa sfida sia una nuova opportunità per migliorare e includere: i giovani prima di tutto. Ci si rivolge, per la prima volta in tutto il territorio toscano, alle fasce giovani della società con una campagna tesseramento dedicata e con una tessera a 5 euro per gli under 23. Ma ci si rivolge anche a temi identitari che qualificano il nostro tempo e il nostro impegno: i presidenti dei circoli arci dell'Empolese Valdelsa presenti alla riunione di lunedì 16 hanno deciso all'unanimità di sostenere collegialmente la piattaforma Mediterranea Saving Humans proprio all'atto dell'adesione all'arci e in seguito con eventuali iniziative nei propri spazi. “Prima si salva, poi si discute” è il motto di Mediterranea che rappresenta la visione del mondo dell'Arci e dei suoi presidenti: l'umanità al primo posto, sempre, e l'accoglienza come approccio universale al tema delle migrazioni. Il Comitato Arci, che fa parte del Coordinamento territoriale di Mediterranea, invita tutti quindi ad essere presenti alla festa dell'Anpi ”Io resisto” al palazzo delle Esposizioni dal 19 al 22 settembre, dove saremo presenti con un banchino con materiale informativo. Inoltre l'intero ricavato della serata di domenica 22 sarà devoluto all'organizzazione impegnata nel monitoraggio e nel salvataggio di vite nel mar Mediterraneo.

