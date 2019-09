Atletica Pistoia, due ori e un bronzo agli Europei di Jesolo

L’Atletica Pistoia lascia il segno anche ai Campionati Europei Master di atletica leggera di Jesolo: due ori e un bronzo, tutti provenienti dalle staffette, sono il bottino per i tre pistoiesi arrivati a podio. Alla rassegna continentale la società bluarancio era presente con dodici atleti, quattro donne e otto uomini. Sono circa cinquemila (1300 gli italiani), provenienti da sessantuno paesi, i partecipanti che nello spazio di dieci giorni hanno animato la laguna veneta tra Jesolo, Caorle ed Eraclea dando vita alla ventunesima edizione di uno degli appuntamenti più sentiti nel mondo dell’atletica over 35.

I successi per i colori cittadini sono arrivati da Roberto Barontini e Carlo Canaccini, medaglie d’oro impreziosite da un bronzo più che significativo conquistato dall’inossidabile presidente Remo Marchioni, ottantaquattrenne con la pista nel sangue e una rara passione per lo sport. Barontini ha trionfato nella 4x100 categoria M50 insieme a Belotti, Marini e Comper (45’’59 il loro tempo), Canaccini nella 4x100 M55 insieme a Ceola, D’Oro e Mazzocconi (47’’02), mentre Marchioni ha condiviso il terzo posto nella 4x100 M80 con i colleghi Paderno, Veronesi e Vaghi (1’10’’50).

L’unica nota stonata della spedizione riguarda Renzo Romano, super favorito della vigilia per i 100 ostacoli, fermato in finale da una brutta caduta all’ultima barriera dopo aver fatto registrare il miglior tempo nella batteria di qualificazione.

Una menzione la meritano anche tutti gli altri partecipanti ad una manifestazione il cui livello è sempre molto alto per la concorrenza di forti atleti italiani e stranieri: Paola Paolicchi, Sara Nenci, Veronica Bartolini, Daniele Burchietti, Marcello Bianchi, Alessandro Iacomino, Paolo Romoli, Franco Natali.

Gli ultimi impegni della stagione di gare per l’Atletica Pistoia sono in programma il 28 e 29 settembre ad Ariano Irpino per la finale nazionale dei Campionati di Società e il 27 ottobre ad Arezzo dove si terrà il campionato regionale di maratonina.

Fonte: Atletica Pistoia - Ufficio Stampa

