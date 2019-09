Cade lucernario, muore operaio 54enne in capannone

Un 54enne operaio romeno è morto mentre stava facendo un sopralluogo sul tetto di un capannone a Prato: il lucernario su cui stava camminando ha ceduto, facendo cadere l'uomo da oltre 5 metri. Il luogo è una ditta di abbigliamento cinese, il capannone è di proprietà di italiani, in via Pieraccioli zona Galciana. I sanitari inviati dal 118 non hanno potuto fare nulla. Presenti anche i carabinieri e tecnici del Dipartimento di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ausl Toscana Centro, oltre al pm di turno.

