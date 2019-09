Camminare in Toscana, presentazione di due libri alla biblioteca San Giorgio

Nel mese di settembre, come ogni anno, inizia un nuovo ciclo di “Leggere, raccontare, incontrarsi”, la serie di incontri organizzati dalle biblioteche San Giorgio e Forteguerriana per promuovere la conoscenza di autori e storie pistoiesi, nonché degli editori locali, spesso piccole realtà impegnate nel diffondere la cultura, la storia, le tradizioni del territorio. Il ciclo autunnale dell’anno 2019 si conclude nel mese di dicembre e propone un calendario ricco di appuntamenti, già consultabile sul sito della biblioteca di via Pertini.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 settembre alle 17 nella sala Bigongiari della biblioteca San Giorgio con la presentazione di due libri: “Camminare in Toscana. Storia e identità in sei percorsi” di Barbara Gizzi (Pacini editore, 2019) e “Il Cammino di San Jacopo in Toscana. Antica via spirituale per la Piccola Santiago" di Nedo Ferrari (Nuove esperienze, 2019).

Insieme agli autori interverranno Marco Lapi, giornalista e consigliere della sezione di Pietrasanta del Club Alpino italiano, e Alessandro Sabella, assessore alle tradizioni e manifestazioni jacopee del Comune di Pistoia.

I volumi presentati sono due guide che invitano a conoscere una Toscana forse meno nota, ma ricca di attrattive e luoghi da scoprire, in angoli del territorio diversi dai consueti itinerari turistici.

Fuori dai percorsi ordinari, che seguono i più noti cammini, il libro di Barbara Gizzi mostra come la nostra regione offra una varietà e un’originalità di antichi itinerari storici e religiosi dal notevole valore paesaggistico e culturale. Il viaggio proposto attraversa territori con molteplici caratteristiche e, per mezzo dei cammini raccontati, fa rivivere al lettore camminatore la storia di varie epoche che ha plasmato la Toscana così come la conosciamo oggi. Attraverso i sei itinerari descritti, il volume interpreta un territorio unito non solo da peculiarità frutto di epoche diverse, ma anche dalle storie che l’hanno reso unico in tutto il mondo. Fra i percorsi descritti, che toccano grandi città e piccoli borghi, uno è dedicato al culto di San Jacopo e attraversando le località che ne sono pervase raggiunge Pistoia, custode della sua preziosa reliquia.

La guida di Nedo Ferrari descrive invece il piccolo "Cammino di Santiago", un itinerario che si snoda nel cuore della Toscana, tra Firenze e Lucca, e racchiude un concentrato di storia, arte e natura. Si tratta di un percorso lungo oltre cento chilometri, da fare a piedi, che conduce alla scoperta di luoghi di fede e antiche abbazie, ma anche di ville e castelli, boschi e campagne, borghi medievali e città d'arte. Il cammino è diviso in quattro tappe (da Firenze a Prato, da Prato a Pistoia, da Pistoia a Pescia, da Pescia a Lucca) e vi si ritrovano, in piccolo, molte delle caratteristiche del più celebre cammino verso la città galiziana: l'aspetto spirituale e introspettivo attraverso percorsi antichi tra luoghi di fede, la direttrice est-ovest, la variabilità dell'itinerario, la vocazione all'incontro e, infine, la possibilità di visitare il luogo in cui è conservata l'unica reliquia di San Jacopo al di fuori della Galizia.

Barbara Gizzi, laureata in progettazione dei sistemi turistici sostenibili, si occupa di progetti volti a promuovere il turismo lento che valorizzi i territori marginali. Ha scoperto il mondo dei cammini nel 2016, quando, per conto di Ad limina Petri e Regione Toscana, ha svolto un censimento riguardante l’ospitalità ecclesiale sulla Via Francigena in Toscana. È coordinatrice del progetto di Censimento della Via di Francesco Toscana.

Nedo Ferrari, architetto libero professionista, autore di numerosi progetti di architettura e urbanistica in Italia e all'estero, coltiva da sempre la passione per viaggi e storia locale. È autore di pubblicazioni sull'archeologia industriale e sulla viabilità altomedievale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia