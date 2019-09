Prima campanella, l'augurio di Madia (Monteluponelcuore)

Il consigliere Giuseppe Madia di Monteluponelcuore (FDI) fa un in bocca al lupo agli studenti delle scuole primarie e secondarie. “Mi auguro - esordisce Madia - che riusciate a vivere questo anno al meglio e che siate consapevoli che la scuola è l'arma principale per poter emergere in futuro,ciò che permetterà a voi,ma a tutti i montelupini , di avere un domani migliore.Tengo tantissimo ai giovani auspico di cuore che anche la politica faccia la propria parte nel garantire loro la possibilità formarsi e di poter anche lavorare vicino casa. Tutti noi dobbiamo impegnarci di più per migliorare la nostra regione, i giovani costituiscono la futura classe dirigente , per questo abbiamo il dovere di stargli accanto il più possibile anche assicurandogli ambienti confortevoli e all'avanguardia in cui svolgere le lezioni.”

Madia, infine, ringrazia la nuova dirigente scolastica e tutte gli insegnanti e il personale scolastico tutto.

Fonte: Ufficio stampa

