Cena in terrazza sul Poggio Salamartano: picnic improvvisato per riabbracciare Fucecchio

Riabbracciamo Fucecchio, questo il motto della Cena in terrazza di fine estate, organizzata sul Poggio Salamartano a metà tra il picnic e il flash mob. Infatti venerdì 20 settembre alle 20.30 tutti i fucecchiesi sono chiamati all'appello per portare dei panini e una bevanda per cenare liberamente su uno dei luoghi simboli della città dei Montanelli, magari con qualche plaid per sedere a terra. "Non ci sono sponsor, non ci vogliono autorizzazioni, non serve alcun patrocinio, non costa nulla", spiegano gli organizzatori. Solo una manifestazione d'amore dei 'cispiosi', così vengono chiamati scherzosamente i fucecchiesi, per il loro borgo.

