Cisterna Romana di Montaione protagonista dell'European Heritage Days

L’ European Heritage Days racconta del proprio patrimonio culturale dal 1991, attraverso una serie di eventi a tema. Le Giornate Europee del Patrimonio proseguiranno anche quest’anno, come da tradizione, nella seconda metà di settembre. Il 21 e 22 settembre si replica quello che è ormai un appuntamento fisso con il proprio patrimonio culturale.

Sabato 21 e domenica 22 settembre le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019) sono ispirate al tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”.

Visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, per incoraggiare la scoperta (o la riscoperta)di una vasta gamma di risorse culturali, storie e luoghi che hanno contribuito a plasmare la cultura e il patrimonio dell’Europa. L’obiettivo è quello di approfondire la comprensione del passato comune dell’Europa, valorizzare i valori tradizionali e promuovere nuove iniziative di educazione al patrimonio e di conservazione.

In occasione del GEP 2019 il Comune di Montaione in collaborazione con l’ Associazione Archeologica Valdelsa Fiorentina propone una interessante iniziativa gratuita per valorizzare il proprio patrimonio archeologico e diffonderne la conoscenza.

SABATO 21 SETTEMBRE:

Ore 15:30

PRESENTAZIONE del RECENTE RESTAURO della Cisterna Romana di Montaione

a cui interverranno:

Elena Corsinovi – Assessore alla Cultura

Michele Bueno – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

VISITA GUIDATA della CISTERNA ROMANA a cura di Elena Funghini

ore 16:30:

VISITA GUIDATA al MUSEO CIVICO di Montaione presso Palazzo Pretorio a cura di Sabrina Bartali

“La Luce al Tempo dei Romani” LABORATORIO per BAMBINI (6-10 anni) a cura di Sonia Turi

Fonte: Ufficio stampa

