Defibrillatore in arrivo a Poggio a Caiano: "Gesto semplice ma che rende la comunità più sicura"

Poggio a Caiano avrà un nuovo defibrillatore grazie alla generosità delle associazioni di volontariato. A donarlo alla comunità poggese sarà infatti il Comitato Assedio alla Villa della Pro Loco di Poggio a Caiano, associazione turistica che ha organizzato l’Assedio alla Villa, manifestazione che si è svolta lo scorso fine settimana – 13, 14 e 15 settembre – nel Comune mediceo.

A comporre il Comitato sono numerose associazioni di volontariato, che si impegnano nella realizzazione della festa, in particolare attraverso l’allestimento degli stand gastronomici, e la sera di giovedì 12 settembre, vigilia della manifestazione, si sono riunite per una cena di beneficenza. Una parte del ricavato dell’iniziativa sarà dunque destinata all’acquisto del defibrillatore, che a breve sarà installato davanti al palazzo comunale, accessibile a tutti, in caso di bisogno.

«È un impegno che ci eravamo presi con i poggesi e che abbiamo voluto portare fino in fondo – affermano il presidente della Pro Loco di Poggio a Caiano Francesco Ricciarelli e la presidente del Comitato Assedio alla Villa Francesca Faggi –. È un gesto semplice, ma che può salvare delle vite e rende la nostra comunità più sicura, contribuendo alla tranquillità dei nostri concittadini».

Fonte: Ufficio stampa

