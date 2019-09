Droga nascosta alle Cascine, i cani della municipale ne recuperano 2 etti

Quasi due etti di hashish. È quanto hanno recuperato Piper e Bababar in Piazzale Vittorio Veneto a Firenze. I due cani dell’unità cinofila della Polizia Municipale, insieme ai loro conduttori, ieri hanno effettuato un nuovo controllo nella zona delle Cascine, in particolare in piazzale Vittorio Veneto. Nell'area pedonale i due cani hanno iniziato a fiutare sotto una siepe. E scavando gli agenti hanno trovato quattro involucri di pellicola trasparente contenenti oltre 183 grammi di hashish: la droga è stata sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

