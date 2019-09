Empoli Città del Natale 2020, evento presentato ai commercianti

Ancora più grande, più bello e più attrattivo. L’associazione Centro Storico e l’amministrazione comunale di Empoli rilanciano la scommessa dopo il successo assoluto dello scorso anno.

Un Natale 2019 che superi la già entusiasmante prima edizione che ha visto la città invasa da decine di migliaia di persone, soprattutto nei weekend del periodo festivo, grazie ad attrazioni che per il prossimo periodo fine novembre, dicembre e inizio gennaio, aumenteranno ancora.

L’obiettivo è quello di animare tutto il centro della città, le piazze, le vie e alcuni spazi e luoghi che nello scorso anno non sono stati valorizzati. Il Natale vuole rendere davvero tutto il centro storico un’esperienza unica da vivere per gli empolesi e non solo.

La città del Natale vuole rendere Empoli una delle location più attrattive della Toscana nel periodo natalizio e di organizzare uno dei ‘natali’ più suggestivi in Italia.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre, il sindaco Brenda Barnini, gli assessori al commercio Antonio Ponzo Pellegrini, e alla cultura Giulia Terreni, insieme ai rappresentanti dell'associazione centro storico hanno incontrato i commercianti di Empoli, per illustrare l’articolato progetto che prevede ancora una volta luminare, installazioni luminose, la casa di Babbo Natale, il trenino, la pista da ghiaccio, il luna park, mercatino, i famosi ‘punti wow’ che da sei saliranno a ben 16, vari allestimenti che coinvolgono davvero tutto il centro storico e tutte le piazze.

Un Natale di qualità e di grande impatto visivo e attrattivo, pensato per le famiglie, i bambini e i giovani. Un Natale ancora più strutturato dopo l’esperienza positiva del 2018.

Nelle prossime settimane amministrazione comunale e associazione Centro Storico Empoli lo presenteranno in tutti i dettagli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

