Dogana festeggia la vita rurale con 'Agricolando'

Dalla vita all’aria aperta allo spettacolo del firmamento. Dall’educazione alimentare alla “coppa dello zuccone”, iniziativa che ha riscosso lo scorso anno un grande successo e che concluderà in modo scoppiettante la manifestazione. Due fine settimana in festa nella frazione di Dogana (Castelfiorentino, FI) con “Agricolando”, gran kermesse all’insegna della vita contadina tra antichi mestieri, laboratori didattici, giochi e stand gastronomici che si svolgerà sabato e domenica: 21 e 22 settembre, e 28-29 settembre.

Organizzata dal locale Circolo Arci in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, “Agricolando” si presenta quest’anno con diverse novità, due delle quali già il primo giorno della manifestazione: un convegno di informazione ed educazione alimentare (“I falsi miti dell’agroalimentare italiano” ore 16.00, a cura del dott. Francesco Marino, dottore agronomo) e “Il planetario digitale” (ore 17.00-24.00, ingresso 2 euro), spettacolo del firmamento dedicato alle famiglie che si potrà ammirare anche in pieno giorno. Grazie all’impiego di un soffitto emisferico, i planetari riproducono infatti dei cieli in miniatura, simulati con estremo realismo da speciali proiettori, in grado di rappresentare stelle, pianeti e tutti i principali fenomeni della volta celeste.

Sempre nel pomeriggio di sabato, sono previsti inoltre un mercatino gastronomico e giochi per bambini. In serata (dalle ore 19.30) cena sull’aia con pietanze tipiche, accompagnata dalla musica di Maurizio Siracusa. Da leccarsi i baffi il menù, che contempla antipasto contadino, ribollita, zuppa di funghi, lasagne porri e salsiccia, trippa alla “doganese”, braciole contadine, contorni misti, dolci artigianali e vino del contadino (“ma di quello bono”).

Domenica 22 settembre apertura degli stand e avvio della festa già dal primo mattino (ore 10.00), con l’esposizione dei trattori nuovi e d’epoca, gli animali, il mercatino gastronomico e le auto nuove. Alle 12.00 aprirà anche il ristorante, mentre nel pomeriggio (ore 14.00) l’area formativa bimbi, con la fattoria didattica in compagnia degli animali e “l’orto dei bambini”; a seguire (ore 15.00) un laboratorio di biscotti, decorazioni e smielatura, e una dimostrazione di cani da pastore. Sempre nel pomeriggio torneo di calcio femminile organizzato dalla polisportiva “I Giglio”.

Sabato 28 settembre, oltre ad alcune iniziative già previste il 21 (mercatino gastronomico, giochi, planetario) ci sarà anche una gara ciclistica categoria giovanissimi (1° trofeo “Dogana Cup”), altre iniziativa come “la ruota” e “la carrozza”, mentre domenica 29 settembre, oltre agli stand e ai laboratori, è prevista dalle ore 15.00 la “Coppa dello Zuccone”, gara di tiro alla fune aperta a tutti. La singolare contesa, che vedrà alternare squadre di sei membri (5 uomini e 1 donna) avrà per oggetto un macchinario realizzato artigianalmente dagli organizzatori, in cima al quale sarà posizionata una zucca enorme. (iscrizione 5 euro). Durante la pesa della zucca, sarà anche organizzato un torneo di tiro dello zuccone su carro.

“Mi rende sempre più orgoglioso – sottolinea Daniele Di Lucia, segretario del Circolo Arci Dogana (e anche consigliere comunale con delega alle frazioni) - far parte del gruppo organizzativo di Agricolando. L’approssimarsi di questo evento porta nella frazione un’atmosfera di gioia, e noi pensiamo che questa atmosfera venga percepita anche dall’intero paese di Castelfiorentino, che ogni anno ci ripaga con un’affluenza e una partecipazione più numerosa del previsto. Ormai, Agricolando ha acquisito una sua identità, che a ogni edizione cerchiamo di migliorare con alcune novità. La nostra priorità resta la gioia dei bambini, ai quali offriamo di trascorrere delle belle giornate all’aria aperta insieme ai genitori per assaporare opportunità di divertimento sano che oggi sembrano quasi scomparse. I bambini di oggi – conclude Di Lucia - hanno bisogno di tornare a divertirsi con poco, e noi cerchiamo di farlo facendogli assaporare e conoscere le tradizioni di una volta “.

“Iniziative come Agricolando – sottolinea l’Assessore all’Agricoltura, Alessandro Dimasi – sono importanti perché ci ricordano ciò che noi siamo e da dove veniamo, e ci aiutano a comprendere l’evoluzione del lavoro, dalle pratiche più faticose all’impiego dei macchinari di nuova tecnologia. Si tratta, inoltre, di una manifestazione molto sentita e partecipata, un’occasione di aggregazione e socializzazione per l’intera comunità, dai bambini alle persone anziane”.

“Una festa sempre più ricca – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – un evento imperdibile per tutti i castellani che conferma peraltro l’esperimento avviato con successo lo scorso anno di due fine settimana anziché uno, andando così a potenziare in modo stabile il panorama degli eventi del nostro territorio, in questo scorcio di fine estate durante il quale le temperature sono anche più miti. Molte le novità di questa edizione, che non è solo all’insegna del divertimento ma anche della didattica e dell’informazione, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni. Desidero pertanto ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione di questa festa, a partire naturalmente dai volontari del circolo Arci e della frazione di Dogana”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

