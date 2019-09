'Fiesole Viva' e 'Capraia e Limite Viva', il centrodestra a Renzi: "Nomi usati da noi"

“Ci dispiace far notare al senatore Renzi che il suo nuovo partito, che pare si chiami “Italia Viva”, nasce…ed è già un tarocco! Nei nostri comuni, infatti, piccoli ma pieni di fermento culturale, il centrodestra si è già presentato unito alle ultime amministrative sotto le insegne delle liste civiche “Fiesole Viva” e “Capraia e Limite Viva”. Un progetto vicino alle esigenze dei cittadini, nato dal basso e quindi in netto contrasto con la recente manovra opportunista attuata all’interno della sinistra”. Queste le dichiarazioni di Alessandra Gallego e di Nicolò Tani, rispettivamente capigruppo in Consiglio Comunale a Fiesole e Capraia e Limite per le liste civiche Fiesole Viva e Capraia e Limite Viva.

“La nuova formazione di Matteo Renzi – spiegano Gallego e Tani – dimostra di mancare fin da subito di fantasia, andando ad imitare, forse anche per mancanza di idee, quello che è oggi un progetto politico del centrodestra. D’altronde non potevamo aspettarci altro da chi ha sempre dimostrato di non essere coerente nelle proprie scelte”.

“Come rappresentanti di un centrodestra che da sempre punta sull’autenticità dei propri ideali – concludono i due esponenti di Fratelli d’Italia – non ci lusinga essere accostati al nuovo movimento, ma siamo sicuri che, nonostante tutto, la cittadinanza saprà distinguere il nostro programma, fatto di valori genuini, dal poltronificio renziano”.

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli

