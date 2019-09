Formazione 4.0, Grieco al lavoro col progetto europeo 40Ready

In una fase di cambiamenti tecnologici, la formazione è cruciale: l'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze necessarie nei processi di innovazione costituiscono un elemento decisivo per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei cittadini. Dal 2017 la Regione Toscana, grazie ai fondi Por Fse, finanzia un insieme integrato di interventi per la formazione 4.0, di cui hanno già beneficiato oltre 1.000 manager e imprenditori, 2.800 lavoratori e oltre 2.500 studenti dei percorsi Ifts e Its.

Per confrontarsi sulla formazione 4.0 con le altre regioni europee e imparare dalle loro esperienze migliori, la Regione Toscana è partner del progetto Interreg Europe "40Ready – Supporting SME capacity to participate in the 4.0 revolution", che coinvolge - oltre alla Toscana e ad altre Regioni italiane - Regioni di Finlandia, Polonia, Spagna, Romania, Lituania e Belgio (https://www.interregeurope.eu/40ready/).

Il progetto 40Ready ha preso il via a Firenze per un workshop di due giorni in cui verrà analizzato l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori alla quarta rivoluzione industriale, per valutare poi i margini di miglioramento di tali linee di intervento e le possibili integrazioni tra le misure del Fse e quelle del Fesr, per l'elaborazione di politiche integrate per la competitività delle Pmi.

In parallelo allo scambio di esperienze con le altre regioni europee, sarà attivato un tavolo regionale di lavoro con le parti sociali. "Del resto - ha ricordato l'assessore a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco, che ha aperto i lavori del workshop – il confronto e la collaborazione con tutte le parti sociali sono il metodo di lavoro adottato dalla Regione Toscana per affrontare tutte le questioni fondamentali per lo sviluppo della regione. Lo conferma l'intesa per lo sviluppo della Toscana siglata lo scorso luglio, che è già entrata in questi giorni nella sua fase operativa e nella quale la formazione per Industria 4.0 costituisce uno degli ambiti di intervento".

Nel programma dei lavori anche una visita dei partner europei all'Its Energia e ambiente, con presentazione degli Its, visite agli spazi di formazione e ai laboratori e incontri con i ragazzi che frequentano i corsi. I percorsi Its sono il canale di eccellenza, per la formazione post diploma di tecnici in possesso delle competenze specialistiche, trasversali e interdisciplinari richieste dalle imprese orientate verso processi di digitalizzazione, in quanto nascono da alleanze formative (collaborazioni e progettazioni integrate di istituzioni scolastiche, università, organismi formativi e imprese), sono concentrati sui settori regionali strategici e garantiscono un altissimo tasso di occupabilità dei formati.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

