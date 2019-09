Fuga di gas a Careggi, lavori urgenti e disagi alla circolazione

Questa mattina si sono verificati problemi di circolazione in via Bolognese a Firenze a causa di uno scavo urgente di Toscana Energia per una fuga di gas all’intersezione con via di Careggi. Per effettuare l’intervento è stata chiusa via di Careggi in direzione del polo ospedaliero (percorribile, in doppio senso di marcia, solo ed esclusivamente per residenti e autorizzati provenendo dalla via dei Massoni) e in via Bolognese è in vigore un senso unico alternato. Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

