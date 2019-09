Impegnarsi per Capraia e Limite, l'addio a tre fondatori

Le divergenze politiche emerse dopo il voto delle amministrative di maggio sul profilo da tenere nei confronti dell'attuale amministrazione comunale e sui valori di base fondanti e i principi che animano il gruppo "Impegnarsi per Capraia e Limite" non più condivisi, hanno fatto maturare la decisione a Pepe Tommaso, Vanessa Belli e Monica Sgherri di uscire dal gruppo per percorrere nuove strade in piena autonomia. Vogliamo porgere un sincero ringraziamento ai ragazzi per il lavoro svolto con passione e per il contributo determinante durante la campagna elettorale.

Impegnarsi per Capraia e Limite

