Incendio Monte Serra, un anno dopo: cena solidale a Vicopisano

Monte Pisano, un anno dopo: cena e spettacolo al Circolo ARCI L'Ortaccio di Vicopisano, a cura di associazione Buon Pro, per ricordare l'incendio del settembre 2018.

L'evento rientra nel programma di sei giorni di iniziative, dal 19 al 24 settembre, promosse dal Comune di Calci, dal Comune di Vicopisano e dalla Consulta delle Associazioni di Calci.

Alle 20.00 cena su prenotazione (348/2220606 Moira e 338/7171 253 Sabrina) per celebrare la rinascita del Monte Pisano a un anno dell'incendio che lo ha colpito. Ogni piatto, realizzato con prodotti bio a km 0, richiamerà alla mente una delle note località del Monte, con l’augurio che possano tornare a nuova vita.

Sono previsto un menu bambini e un intrattenimento con personale qualificato per i più piccoli.

Alle 21.30, davanti alle mura medievali dell'Ortaccio, andrà in scena Burning land, una performance poetico-sonora composta in modo originale e unico per il Monte Pisano, dopo i due incendi che l’hanno colpito, a settembre 2018 e a febbraio 2019. L'ideazione è di Azul Teatro, i versi sono di Serena Gatti e la musica è di Raffaele Natale.

"Burning land _ scrive Azul Teatro _ si misura con la brusca trasformazione del monte, osserva la sua nuova bruciata pelle, le vertebre spoglie del dorsale, lo scheletro che rimane, le arse geometrie, le nuove prospettive, i colori. Lo sguardo si posa a terra e scorge nuovi germogli, fragili tentativi di vita, nuovi avamposti di verde. Il paesaggio muta e vibra di nuova vita. Burning land fa parte del progetto di scrittura site-specific Land, una ricerca che mira all’interazione tra arte e territorio, parte dal presupposto che i luoghi 'risuonino' e in questi luoghi – attraverso un processo di ascolto – nascano parole, suoni, visioni. Una sorta di 'mappatura poetica', la restituzione del flusso poetico/sonoro che il luogo desta."

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa

