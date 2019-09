Con le mazze tentano di sfondare gioielleria a Montelupo, i vicini danno l'allarme

Ennesimo tentativo dei ladri di fare irruzione in un'attività commerciale a Montelupo Fiorentino, stavolta senza successo. Al Punto Oro di via della Pace i ladri hanno tentato con delle mazze di sfondare la vetrina poco prima delle 23 di ieri, martedì 17 settembre. Un tentativo certo non silenzioso, che infatti ha messo in guardia i residenti della zona. Uno di loro ha allertato i carabinieri della vicina stazione e nel giro di pochi minuti sono intervenuti. I malviventi, fiutando la mala parata, se ne sono fuggiti appena in tempo. Questo è il terzo tentativo da inizio settembre, dopo la spaccata nella profumeria di piazza dell'Unione Europea e quella nell'ottica di viale Centofiori. I carabinieri della compagnia di Empoli, guidati dal comandante Daniele Riva, stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo ulteriori indizi per individuare gli autori di questo furto.

