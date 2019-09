Si è spenta Loretta Bagnoli, Montelupo si stringe alla famiglia

Si è spenta a 81 anni Loretta Bagnoli, di Montelupo Fiorentino. Una vita dedicata alla famiglia, al marito Francesco Innocenti e all'amato figlio Simone, noto giornalista e scrittore, firma del Corriere Fiorentino.

Loretta Bagnoli è venuta a mancare dopo un lungo periodo costellato di operazioni e dopo una terribile malattia che l'ha strappata ai suoi cari. Una vita difficile, passata attraverso la guerra e la fame. Una donna amata e rispettata, circondata da una famiglia molto unita.

Suo figlio Simone la ricorda in una nota toccante, dalla quale pubblichiamo tre passaggi: "Mia mamma era una donna buona e mite. Ma non per questo remissiva. La vita si è accanita contro di lei ma lei non ha mai detto nulla contro la vita. Anzi: mi ha insegnato a vedere il bello ovunque [...]. Aveva la quarta elementare, ha fatto lavori umili o lavori che persone considerano tali. Ma il problema è loro, direbbe lei [...]. Era una donna meravigliosa. La bontà fatta persona, la gentilezza e la pacatezza assieme. Mai una parola contro nessuno, ma sempre un sorriso per tutti."

I funerali si sono svolti questa mattina alle 11 presso la Chiesa San Giovanni Evangelista di Montelupo Fiorentino, tantissimi hanno partecipato alla cerimonia, stringendosi al dolore della famiglia.

A Simone Innocenti e a tutta la sua famiglia vanno le condoglianze della nostra Redazione.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino