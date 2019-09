Luna Park Empoli, tornano le giostre per la fiera a Serravalle

Dieci giorni dedicati al divertimento per tutti i giovani, dai più grandi ai più piccoli, per tutte le famiglie. È la ‘Fiera di Settembre’, il tradizionale ‘Luna Park’ nel piazzale del parco di Serravalle che, da venerdì pomeriggio, 20 settembre, a domenica 29 settembre 2019, regalerà giornate e serate di puro divertimento.

Le giostre cominceranno a girare dalle 15.30 alle 24, presenti anche tante attività commerciali e gastronomiche-dolciarie per stuzzicare il palato di tutti.

Si parte alle 15.30 di venerdì fino alla sera di domenica 29.

È stata predisposta, come accaduto per gli ultimi eventi a Empoli, un’ordinanza di divieto di utilizzo di contenitori in vetro e lattine.

Il divieto assoluto è in vigore nell'orario di svolgimento della manifestazione di seguito riportato:

Giorni feriali dalle ore 14.30 alle ore 01,00;

Giorni prefestivi dalle ore 14.30 alle ore 01,30;

Giorni festivi mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Giorni festivi pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 01.30;Ultimo pomeriggio dalle 14.00 alle ore 24.00.

Sono previsti tre ingressi al Luna Park che saranno presidiati da steward: il tutto tenendo conto delle nuove normative di Safety-Security.

Per permettere l’allestimento delle strutture della ‘Fiera di Settembre’ a Serravalle e lo svolgimento dell’iniziativa, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità, che resteranno in vigore fino al 2 ottobre 2018.

Nel dettaglio: Parco di Serravalle, divieto di transito e sosta nell’area sterrata, compresi i vialetti di accesso, fino alle 20 del 2 ottobre prossimo; fino alle 24 del 2 ottobre in Via di Serravalle divieto di sosta e transito; divieto di transito e di sosta anche in Via di Serravalle a San Martino (tratto lato via di Serravalle); Via Giuntini (parcheggi retro Sammontana) fino alle 24 del 3 ottobre divieto di sosta e di transito è consentito solo ai mezzi degli esercenti dello spettacolo viaggiante;

Via di Serravalle, tratto lato Via San Martino, fino alle 24 del 2 ottobre divieto di transito e sosta su ambo i lati.

Nella zona di via Guido Monaco classico cambio di viabilità con strada che si trasforma in doppio senso da domani, 19 settembre alle 15, in pratica al termine del mercato settimanale.

Via Guido Monaco fino alle 20 del 2 ottobre doppio senso di circolazione fra via Basilicata e via delle Olimpiadi, divieto di fermata lato destro del tratto tra via Basilicata e via delle Olimpiadi; Via G. Monaco all’intersezione con viale delle Olimpiadi, per chi percorre via Monaco, ‘STOP’, fermarsi e dare precedenza; Via G. Monaco lato destro dall’intersezione con viale delle Olimpiadi doppio senso di circolazione e all'intersezione con via Basilicata preavviso di strada senza sfondo; Viale delle Olimpiadi ambo i rami intersezione con via G. Monaco fino alle 24 del 2 ottobre, preavviso di intersezione con strada a doppio senso di circolazione; Viale delle Olimpiadi racchetta all'intersezione con Via di Serravalle dal civico 74 e Via di Serravalle fino alle 24 del 2 ottobre divieto di transito e sosta; Via Basilicata all’intersezione con via Campania fino alle 24 del 2 ottobre strada senza sfondo.

