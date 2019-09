In manette artigiano a Montepulciano: più volte non ha rispettato i domiciliari

Ieri a Montepulciano, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto e condotto al carcere senese di “Santo Spirito” un 34enne poliziano, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso nella stessa giornata dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Siena. Si tratta di un artigiano con precedenti denunce a carico.

Il provvedimento scaturisce da diverse segnalazioni inoltrate dai carabinieri allo stesso Ufficio di Sorveglianza in relazione a comportamenti indisciplinati dell’uomo che, avendo ottenuto la concessione della detenzione domiciliare per avere il vantaggio di poter lavorare e sostenersi, in più circostanze si era allontanato da casa fuori dagli orari imposti dalle prescrizioni della magistratura di vigilanza. Avuta notizia di tali violazioni il Tribunale di Siena sanciva la revoca dei benefici concessi e dava mandato ai militari dell’Arma di ricondurre l’uomo in carcere.

Dopo la redazione dei necessari verbali nella caserma di Montepulciano, il condannato veniva quindi tradotto in carcere.

Fonte: Carabinieri Toscana, comando di Siena

