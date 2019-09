A Mastromarco in mostra la superzucca più grande

Si aprirà alle 10 della mattina di domenica 29 settembre (data evocativa per molti fan del beat italiano) nell'ultima piazza di Mastromarco – Lamporecchio, la terza edizione di MASTROZUCCA, gara-esposizione per la superzucca più grande, accompagnata da una mostra di trattori d'epoca (a cura dell'Associazione Amici del Trattore di Lamporecchio), mercatino dei prodotti agricoli bio e a Km zero con tante aziende locali, mercatino artigianale, laboratori didattici, ecc. Ci saranno delle belle novità con l'esposizione di un antico sgranatore in legno e nuove attività per bambini, insieme alle proposte di tiro con l'arco di Federcaccia – sezioni locali.

“Dopo i successi delle prime due edizioni – sostiene Dario Bechini del Comitato Organizzatore – e con il contributo fattivo dei commercianti di Mastromarco e non solo, abbiamo cercato di ampliare l'offerta per grandi e piccini affinché anche la prossima edizione di Mastrozucca diventi una festa per tutti”.

Quest'anno saranno presenti numerosi concorrenti e il loro impegno per la zucca più grossa – impegno particolarmente difficile a causa di un'estate siccitosa e che non ha collaborato affatto con gli orticoltori – sarà premiato non solo con coppe e targhe ma con gli applausi e l'ammirazione dei numerosi estimatori di queste gare.

Fonte: Ufficio stampa

