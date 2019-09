Oltre un etto di cocaina in auto, arrestato a Iolo

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Prato quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. E nel mirino dell’Arma c’è sempre la lotta alla droga. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai militari della Stazione di Iolo che ieri hanno tratto in arresto un 48enne di origine marocchina ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Iolo hanno individuato nell’uomo un possibile soggetto di interesse. Nel corso del servizio di pattuglia i militari hanno proceduto al controllo di un’auto sospetta nei pressi del supermercato Conad nei pressi di via Roma con a bordo l’uomo. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito della perquisizione eseguita nei propri confronti. Lo stesso è stato perquisito e trovato in possesso di 6 dosi di cocaina. L’astuzia e l’acume investigativo dei militari hanno consentito di estendere la perquisizione anche all’autovettura rinvenendo nella scocca, dietro le bocchette di aspirazione, una busta in cellophane trasparente contenente 3 “palle” di cocaina per un peso rispettivamente di grammi 10, 25 e 25, nonché ulteriori 70 monodosi in confezioni termosaldate di stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di grammi 43. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’arrestato è stato condotto stamane davanti all’autorità giudiziaria pratese per il rito direttissimo. Il risultato odierno si aggiunge al quello di due settimane fa relativo alla scoperta di una vera e propria piantagione di marijuana da parte dei militari .

