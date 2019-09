Pedala per Empoli, iniziativa Pd per la settimana della mobilità sostenibile

Domenica 22 settembre si svolgerà 'Pedala per Empoli', iniziativa promossa dal Partito democratico di Empoli all’interno della settimana europea della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di promuovere un modo diverso e più sano di spostarsi in città.

Il punto di ritrovo sarà in piazza della stazione alle 16.30, con partenza prevista alle 17.00. L’itinerario si svilupperà lungo le piste ciclabili della nostra città (Stazione- via Roma- piazza della Vittoria- parco Mariambini- pista Arno- via Isonzo- via Ticino- parco di Serravalle) ed è pensato affinché tutti possano partecipare, dai bambini ai più anziani. All’arrivo, intorno alle 18.00 al parco di Serravalle, dove sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti. Per prenotazioni telefonare a Tommaso 3348511520.

Sostenuta dalla Commissione Europea, la settimana europea della mobilità sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre 2019, rappresenta ormai un appuntamento internazionale fisso e il tema di quest’anno è dedicato alla sicurezza del camminare e dello spostarsi in bicicletta e ai vantaggi che queste forme di mobilità attiva hanno sulla nostra salute e sul nostro ambiente.

Il Partito democratico locale ha deciso di aderirvi organizzando una "biciclettata" domenicale per sensibilizzare i cittadini empolesi alla mobilità pulita e intelligente e contribuire a sviluppare maggiore consapevolezza sull'utilizzo della bicicletta come abitudine condivisa negli spostamenti urbani.

“Un piccolo ma importante momento per festeggiare insieme la mobilità sostenibile e lanciare un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita, più attenti alla sostenibilità dell'ambiente naturale e urbano e al miglioramento della qualità della vita della nostra città. 'Pedala per Empoli' è un'occasione per rilanciare la nostra idea di Empoli: una città a misura d’uomo ancora più vivibile e ancora più verde, che rispetti l'ambiente e le esigenze di tutti", spiega il segretario del Pd di Empoli Lorenzo Cei.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

