Picchia la figlia minorenne, padre ai domiciliari

Un 50enne residente in Valtiberina è stato arrestato per maltrattamenti: l'uomo ha picchiato la figlia minorenne. Oggi per il 50enne sono stati disposti i domiciliari dal gup del tribunale di Arezzo, Piergiorgio Ponticelli.

Dalle ricostruzioni emerge che l'uomo, recidivo e protagonista di maltrattamenti, avrebbe malmenato la figlia sedicenne, in cui difesa sarebbe intervenuto il fratello più grande. A intervenire i carabinieri di Sansepolcro, specializzati in casi di codice rosa, che hanno bloccato e arrestato l'uomo.

Tutte le notizie di Sansepolcro