Polizia Municipale, 8 nuovi agenti a Capannori: 5mila ore in più di controllo del territorio

Territorio di Capannori sempre più presidiato e sicuro. Dalla prossima estate il servizio notturno della polizia municipale sarà effettuato cinque volte a settimana, contro le tre di quest’anno. È questa una delle principali novità che saranno messe in atto dall’amministrazione Menesini grazie all’entrata in servizio di otto nuovi agenti che saranno a pieno regime proprio dalla prossima estate con il concorso di prossimo espletamento. Il potenziamento dell’organico, infatti, permetterà infatti di avere all’anno ulteriori cinquemila ore di controllo del territorio con mille turni in più delle pattuglie.

Le notizie sul fronte sicurezza urbana però non si fermano qui: questo autunno riprenderà anche il servizio serale nella fascia oraria fra la chiusura dei negozi e la cena.

“Uno degli impegni della nostra amministrazione comunale è quello di essere sempre più vicini alla popolazione grazie a un costante presidio del territorio – commenta l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Va in questo senso il potenziamento dell’organico della polizia municipale con 8 nuovi agenti. Fra i benefici più tangibili delle nuove assunzioni ci sarà un notevole incremento del numero dei servizi delle pattuglie. Tradotto, la municipale sarà ogni giorno più presente nelle frazioni. Una delle nostre priorità è rappresentata dal servizio notturno estivo grazie al quale abbiamo risultati positivi sul profilo della sicurezza urbana. Dal prossimo anno sarà attivo almeno cinque volte a settimana, con l’obiettivo di portarlo a 7 giorni su 7 entro la fine del mandato”.

“Quest’anno daremo continuità agli altri progetti – aggiunge l’assessore Micheli -. Nel corso dell’autunno ripartiranno i pattugliamenti nella fascia più sensibile della prima serata, cioè quella che va dalla chiusura dei negozi all’ora di cena con l’obiettivo principale di prevenire i furti. La sicurezza è merito anche di chi ogni giorno lavora sul campo. Per questo voglio ringraziare la comandante e tutto l’organico per la grande disponibilità e professionalità”.

Il servizio notturno estivo quest’anno proseguirà per tutto il mese di settembre con una pattuglia composta da tre agenti, per tre sere a settimana dalle 19 all'1, con prevalenza nel fine settimana. Durante il servizio notturno che si aggiunge alle ordinare 12 ore giornaliere, messo in campo dall’amministrazione Menesini per incrementare la sicurezza a 360 gradi, oltre ai controlli su strada la polizia municipale svolge anche un servizio di pattugliamento nelle varie frazioni e nei parchi pubblici ed effettua sopralluoghi in locali pubblici o feste private in seguito a segnalazioni per schiamazzi.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Capannori