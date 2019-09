Puliamo Fiesole, cittadini a lavoro per le aree pubbliche: il programma

Il Comune di Fiesole organizza ormai da anni l’iniziativa “Puliamo Fiesole”. In questa occasione gruppi di cittadini si occupano di ripulire alcune aree pubbliche come gesto, sia di effettivo miglioramento, ma soprattutto come forma di educazione.

Quest’anno, anche a seguito dell’estensione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta, l'Amministrazione ha programmato una attività che vedrà, dopo una prima fase di raccolta svolta come negli anni precedenti, la differenziazione dei rifiuti recuperati, la loro sistemazione in appositi contenitori e lo smaltimento o riuso. Per questa iniziativa avrà il supporto e la collaborazione di ALIA che sarà presente con i propri operatori e materiali informativi in tre piazze.

Il valore dell’iniziativa quest’anno non sarà quindi tanto e solo l’effettivo impatto immediato, ma vuole esprimersi in una attività di informazione e formazione delle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti, dove i cittadini possano chiedere informazioni e condividere le proprie esperienze.

Il programma:

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

PULIAMO FIESOLE

differenziata e raccolta porta a porta

ore 9,00 CITTADINANZA ATTIVA

Azione di pulizia di un’area, con ritrovo presso:

- Piazza Mino

- Piazza Mezzadri

- Piazza Mazzini

ore 11,30 Differenziamo insieme

I rifiuti raccolti nell’azione di pulizia verranno differenziati “in diretta” nelle tre piazze

ore 9 – 13 Punto informativo

nelle tre piazze sarà presente un punto informativo sulla raccolta differenziata e sulle modalità della raccolta porta a porta

con la partecipazione di operatori di ALIA

Per partecipare alle operazioni di pulizia è necessario venire muniti di gilet ad alta visibilità e di guanti da lavoro

