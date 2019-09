Fischia ai clienti, li chiama in casa e vende la droga: arrestato

Nella nottata di ieri (martedì 17 settembre) in via dell’Agnolo a Firenze la polizia ha arrestato un quarantenne scoperto a spacciare. Il pusher svolgeva la sua attività in una abitazione privata, dove ospitava i clienti e permetteva loro di consumare la droga appena comprata.

Gli agenti hanno scoperto che il quarantenne, di origini tunisine, apriva la porta ai propri clienti tramite un semplice fischio dalla strada e li ospitava in casa per la compravendita, permettendo il consumo anche a più persone contemporaneamente. A seguito di perquisizione domiciliare gli agenti hanno sorpreso in casa un cliente e 3 grammi di cocaina già suddivisi in dosi ed un bilancino di precisione.

Il quarantenne è stato arrestato ed è in attesa di convalida davanti al G.I.P. del Tribunale di Firenze, mentre il cliente è stato segnalato come assuntore.

