Quel giorno sulla luna: ricordo di Oriana Fallaci nel 50esimo anniversario del primo sbarco

Com’è consuetudine sin dall’anno 2007, il 16 e il 26 settembre prossimi, a Firenze, in occasione del tredicesimo anniversario della scomparsa della grande giornalista e “Scrittore” Oriana Fallaci, avrà luogo la tredicesima edizione della “GIORNATA IN RICORDO DI ORIANA FALLACI”, a cura del comitato Oriana Fallaci, presieduto e fondato da Marco Cordone.

Il programma ha previsto l'evento di Lunedì 16, con la deposizione di un omaggio floreale sulla tomba di Oriana Fallaci presso il Cimitero Evangelico 'Agli Allori' di Firenze.

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 26 settembre, in occasione del 50esimo anniversario del primo sbarco dell'uomo sulla luna. Presso la sala 'Oriana Fallaci' a Palazzo Medici Riccardi si terrà la lettura da parte dei partecipanti di brani tratti dal libro della giornalista scrittrice, 'Quel giorno sulla luna'.

L'iniziativa è aperta a tutti e per chi volesse prenotarsi per leggere, dovrà inviare un’ e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: comitatoorianafallaci@gmail.com oppure inviare un Sms ai seguenti numeri di cellulare: 338 6451156 o 327 6925038, entro la giornata di martedì 24 settembre 2019. Non saranno prese in considerazione le prenotazioni senza nominativo e relativo numero di telefono.

Ogni lettore potrà portare con se una copia del libro in argomento, comunque già in possesso di questo Comitato. Per una migliore riuscita della manifestazione, si raccomanda la massima puntualità.